Фристайлистка из Челябинской области выступит на Олимпийских играх-2022 в Пекине

Для Анастасии Чирцовой предстоящая Олимпиада станет третьей в карьере

Магнитогорская спортсменка Анастасия Чирцова вошла в состав олимпийской сборной России в дисциплине фристайла «ски-кросс». Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Участница двух Белых Олимпиад Анастасия Чирцова, представляющая спортклуб «Металлург-Магнитогорск», выступит в дисциплине фристайла «ски-кросс»,— сообщили в мэрии.

Ранее спортсменка уже принимала участие в Олимпийских играх-2014 в Сочи и в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

17 января стал известен окончательный состав сборной России по конькобежному спорту. В заявку попали две челябинские спортсменки — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева.

Еще два челябинских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов — выступят на Олимпийских играх в турнире по керлингу.

А в состязаниях по шорт-треку на зимней Олимпиаде выступит челябинка Екатерина Ефременкова.