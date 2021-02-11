Фристайлистка из Челябинской области вышла в финальную часть чемпионата мира по ски-кроссу

Анастасия Чирцова показала лучший результат среди всех россиян

Южноуральская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в финальную часть чемпионата мира в дисциплине «ски-кросс». Соревнования по фристайлу проходят в шведской Идре. Представительница Челябинской области вошла в тройку российских спортсменов, которые поборются за главный приз турнира. Помимо Анастасии Чирцовой путевку в решающую часть соревнований завоевали Сергей Ридзик и Екатерина Мальцева.



В женской части квалификации Анастасия Чирцова показала 11-й результат, Екатерина Мальцева по итогам квалификации заняла 15-е место. Сергей Ридзик стал 30-м у мужчин. Победительницей у женщин стала представительница Швейцарии Фанни Смит, лучшим у мужчин — француз Франсуа Плейс.

«Сергей Ридзик начнет выступления в финальной части соревнований, сражаясь с представителем Швейцарии Йонасом Ленхерром, спортсменом из Германии Корнелом Ренном и французом Юри Дюплесси-Кергомарда. Анастасия Чирцова в ¼ финала будет бороться против Катрин Офнер из Австрии, Мариэль Бергер из Франции и Зое Хор из Канады. Екатерина Мальцева начнет финальную часть соревнований с заезда против шведки Сары Нёслунд, канадки Мариэль Томпсон и представительницы Швейцарии Талины Гантенбейн»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерации фристайла России.

В Идре выступал еще один представитель Челябинской области — Игорь Омелин. Он завершил отборочные заезды на 35-м месте и не пробился в финал. Также Россию на соревнованиях представляли Артем Набиулин, Владимир Шмыров и Мария Доброва. Для двух последних этот чемпионат мира стал дебютным в карьере.

Напомним, в начале марта лучшие фристайлеры мира приедут в Челябинскую область, на этап Кубка мира по ски-кроссу. Соревнования пройдут в «Солнечной долине» 12 и 13 марта. Они станут предпоследними в календаре Кубка мира.