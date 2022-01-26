Форвард «Трактора» Владимир Ткачев включен в олимпийский состав хоккейной сборной России

Игрок челябинского клуба заменил в команде Артема Анисимова

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Владимир Ткачев вошел в основной состав сборной России для участия в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Он заменил форварда ярославского «Локомотива» Артема Анисимова, сдавшего положительный ЦПР-тест на коронавирус, сообщает Федерация хоккея России.

23 января Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав на Олимпиаду в Пекин. Тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова вызвал на Игры 25 хоккеистов и 6 запасных игроков. Среди резервистов числился и форвард «Трактора» Владимир Ткачев. Сегодня, 26 января, стало известно, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус Артем Анисимов из ярославского «Локомотива». Так, вместо него в основной состав команды был включен Владимир Ткачев.

«Соответствующие документы уже направлены в Олимпийский комитет России. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы. Надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.

Напомним, что ранее в основной состав олимпийской сборной России был включен защитник «Трактора» Сергей Телегин. Кроме того, трех своих представителей делегировал в национальную команду магнитогорский «Металлург» — в Пекине выступят Альберт Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов. Включены в заявку еще два воспитанника челябинского «Трактора», которые сейчас выступают в других клубах, — защитники Вячеслав Войнов («Динамо», Москва) и Никита Нестеров (ЦСКА).

Отмечается, что все остальные игроки находятся в расположении сборной в подмосковном Новогорске, тренировочный процесс идет по плану.