Форвард Сергей Калинин продлил контракт с челябинским клубом «Трактор»

Нападающий будет выступать за южноуральцев до конца сезона 2023/2024

«Рады продлению контракта с нашим капитаном. Сергей Калинин настоящий лидер коллектива как на льду, так и в раздевалке. Таких хоккеистов в КХЛ сейчас единицы, поэтому для „Трактора“ продолжение сотрудничества с Калининым является хорошим решением»,

— прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.