Нападающий Сергей Калинин подписал с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона 2023/2024. Сергей Калинин воспитанник омского хоккея, олимпийский чемпион (2018) и победитель Кубка Гагарина (2019), сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
В течение двух прошлых сезонов нападающий выступал за «Трактор» и был капитаном команды Анвара Гатиятулина. В этом году вместе с «черно-белыми» форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022.
«Рады продлению контракта с нашим капитаном. Сергей Калинин настоящий лидер коллектива как на льду, так и в раздевалке. Таких хоккеистов в КХЛ сейчас единицы, поэтому для „Трактора“ продолжение сотрудничества с Калининым является хорошим решением», — прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
В составе «Трактора» Калинин провел 116 матчей, набрал 47 (20+27) очков и совершил 217 «хитов». Всего в Лиге форвард сыграл 538 поединков, забросил 79 шайб, 98 раз ассистировал партнёрам, провёл 555 силовых приемов и имеет показатель полезности «+37».
Напомним, что ранее форвард Максим Шабанов и защитник Илья Карпухин подписали с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона 2023/2024.
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