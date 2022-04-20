Форвард Петр Хохряков может стать первым новобранцем челябинского «Трактора» В штабе южноуральского хоккейного клуба эту информацию пока не подтверждают



Форвард в минувшем сезоне выступал за уфимский клуб «Салават Юлаев». 32-летний хоккеист третьего звена набрал семь очков (3+4) в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и четыре (1+3) очка в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.



Напомним, что челябинский «Трактор» обыграл «Салават»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Петр Хохряков в межсезонье станет игроком челябинского «Трактора». По сообщениям федеральных СМИ, нападающий согласовал с южноуральским клубом двухлетний контракт, однако в штабе клуба эту информацию пока не подтверждают.Форвард в минувшем сезоне выступал за уфимский клуб «Салават Юлаев». 32-летний хоккеист третьего звена набрал семь очков (3+4) в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и четыре (1+3) очка в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.Напомним, что челябинский «Трактор» обыграл «Салават» в полуфинале Восточной конференции (4-2) , но уступил в финале «Металлургу» (1-4)

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