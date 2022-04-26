Форвард Максим Шабанов подписал с челябинским клубом «Трактор» новое двустороннее соглашение до конца сезона 2023/2024. Нападающий — воспитанник челябинского клуба, прошел путь от школы до главной команды, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».
В сезоне 2021/2022 Максим Шабанов дебютировал в КХЛ. Форвард был признан лучшим новичком 18-й недели в Лиге, набрав 2 (1+1) очка в двух играх недели. Вместе с «черно-белыми» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022.
«Считаем, что Максим Шабанов уже является игроком, состоявшимся на уровне КХЛ. После вынужденного с нашей стороны обмена Виталия Абрамова он хорошо зарекомендовал себя в первой команде, уверенно вошел в ритм Лиги и вписался в игровую модель „Трактора“. Шабанов хорошо держит шайбу, у него светлая голова, отличное видение площадки и прекрасное катание — это основополагающие вещи в современном хоккее. Надеемся, что он будет прогрессировать в нашей команде и дальше», — прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.
Также в этом сезоне Максим стал лучшим бомбардиром «Челмета», выступающего в ВХЛ. Форвард записал на свой счет 35 (11+24) очков в 35 матчах «регулярки». Вместе с командой вышел в плей-офф Кубка Петрова, где провел шесть игр, забросил три шайбы и отдал две голевые передачи.
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