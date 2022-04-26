Форвард Максим Шабанов продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Нападающий еще два года будет выступать за южноуральцев

«Считаем, что Максим Шабанов уже является игроком, состоявшимся на уровне КХЛ. После вынужденного с нашей стороны обмена Виталия Абрамова он хорошо зарекомендовал себя в первой команде, уверенно вошел в ритм Лиги и вписался в игровую модель „Трактора“. Шабанов хорошо держит шайбу, у него светлая голова, отличное видение площадки и прекрасное катание — это основополагающие вещи в современном хоккее. Надеемся, что он будет прогрессировать в нашей команде и дальше»,

— прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.