Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал окончательный состав команды, которая поедет на молодежный чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной сборной попал форвард магнитогорского клуба «Стальные лисы» Данила Юров, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки. После прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря — против сборной Германии и 22 декабря — против сборной Канады. Затем наши спортсмены переместятся в Ред-Дир, где проведут матчи группового этапа.
Российские хоккеисты стартуют на МЧМ-2022 матчем против Швеции 27 декабря в 0:30 мск.
Полное расписание матчей сборной России U20 на групповом этапе:
27 декабря. Россия — Швеция
28 декабря. Россия — Швейцария
30 декабря. Словакия — Россия
1 января. США — Россия
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