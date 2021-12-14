Форвард магнитогорского клуба «Стальные лисы» выступит на молодежном чемпионате мира — 2022

Данила Юров вошел в окончательный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал окончательный состав команды, которая поедет на молодежный чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной сборной попал форвард магнитогорского клуба «Стальные лисы» Данила Юров, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



15 декабря сборная отправится в Эдмонтон транзитом через Хельсинки. После прохождения карантинных мероприятий команда продолжит подготовку к турниру и проведет два товарищеских матча: 19 декабря — против сборной Германии и 22 декабря — против сборной Канады. Затем наши спортсмены переместятся в Ред-Дир, где проведут матчи группового этапа.



Российские хоккеисты стартуют на МЧМ-2022 матчем против Швеции 27 декабря в 0:30 мск.



Полное расписание матчей сборной России U20 на групповом этапе:



27 декабря. Россия — Швеция

28 декабря. Россия — Швейцария

30 декабря. Словакия — Россия

1 января. США — Россия

