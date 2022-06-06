Форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов не стал продлевать контракт с клубом

Хоккеист планирует закрепиться в команде Национальной хоккейной лиги

Сегодня, 6 июня, гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин подтвердил, что нападающий Виталий Кравцов не стал принимать новое контрактное предложение от челябинского клуба. Об этом он сообщил в интервью «РБ Спорт», предположив, что форвард снова предпримет попытку закрепиться в Национальной хоккейной лиге.

По словам гендиректора челябинского хоккейного клуба, Виталий Кравцов никак не объяснил причины своего отказа. Но очевидно, что форвард стремится закрепиться в клубе сильнейшей лиги мира.

«Мы сделали ему предложение в полном соответствии с его требованиями. Права на игрока в КХЛ остаются за „Трактором“. Судя по всему, Кравцов решил уехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в „Тракторе“ и потом уже отправляться в НХЛ»,— заявил Савин в интервью «РБ Спорт».

Виталий Кравцов родился и вырос во Владивостоке, где и начал заниматься хоккеем под руководством своего отца. Затем переехал в Челябинск, дебютировав в сезоне-2016/2017 за «Белых медведей» в МХЛ. В «Тракторе» впервые сыграл 10 декабря 2016 года в матче против «Адмирала». Выйдя на лед в возрасте 16 лет 11 месяцев, Кравцов стал одним из самых молодых дебютантов в истории челябинского клуба.

В минувшем сезоне форвард сыграл за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, записав в актив 13 очков (6 голов и 7 результативных передач). В плей-офф в 15 играх Кравцов забросил 7 шайб и сделал 3 передачи.