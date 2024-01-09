ФОК в Челябинской области стал лауреатом всероссийского конкурса

Спорткомплекс «Атлант» в поселке Межозерном победил в номинации «Спорт на селе»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в поселке Межозерном Верхнеуральского района стал лауреатом всероссийского конкурса «Спорт на селе», организатором которого выступил Российский союз сельской молодежи (РССМ). В рамках проекта спорткомплекс получил дополнительный инвентарь и оборудование, сообщает пресс-служба администрации Верхнеуральского района.

Открытие ФОКа «Атлант» в поселке Межозерном состоялось в августе 2023 года. За время работы учреждению удалось добиться хороших результатов — как на соревновательном поприще, так и в плане развития.

«На сегодняшний день у нас работают секции по художественной гимнастике, настольному теннису, мини-футболу, хоккею, тхэквондо, пауэрлифтингу и несколько интересных направлений по фитнесу. Благодаря Учалинскому горно-обогатительному комбинату произведен косметический ремонт. Также им выделены денежные средства на приобретение мобильных волейбольных стоек и заградительной сетки», — рассказала директор ФОКа «Атлант» Реана Закирова.

Кроме того, глава Межозерного городского поселения Вадим Хакимьянов, председатель местного совета депутатов Вадим Закиров и председатель Верхнеуральского местного отделения РССМ Светлана Меньших поздравили коллектив МКУ «ФОК „Атлант“» с победой во Всероссийском конкурсе «Спорт на селе». В рамках этого проекта учреждение получило спортивный инвентарь и сувенирную продукцию. Среди 200 заявок из 50 регионов России физкультурно-оздоровительный комплекс занял 6‑е место.

Учреждение получило баскетбольные и волейбольные мячи, наборы настольных игр, волейбольную сетку, комплект спортивного оборудования для ГТО, скакалки и многое другое. Взрослые и дети, занимающиеся в секциях физкультурно-оздоровительного комплекса, уже успели по достоинству оценить новый инвентарь.