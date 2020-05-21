ФК «Уфа» готовится к возобновлению РПЛ в Аше

Спортсмены называют город «маленькой Швейцарией».

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Российская Премьер-Лига возобновляет свой турнир с 21 июня. И конечно все футболисты начали традиционные предсезонные сборы, включающие интенсивные тренировки. Для спортсменов желательно тренироваться вне дома, чтобы исключить все возможные факторы, которые могут отвлечь их.

И футбольный клуб «Уфа» принял решение тренироваться в Челябинской области, в городе Аша, который находится от Башкортостана в 113 километрах.

Оказывается, в Аше есть местная команда, у которой идеальный условия для тренировок — спортивная база (с гостиницей и рестораном, тренажерным залом и сауной, а также учебный класс), стадион на три тысячи мест с трибунами и высококлассным полем, также имеется искусственное поле с подогревом и крытое поле для мини-футбола.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от места сборов команды на своей странице в социальной сети.

«Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да ещё и с погодой̆ повезло», — написал Вадим Евсеев.

К слову, видами Аши восхитился и известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь. В своих соцсетях он отметил, что «это просто супер».

Отмечается, что футболисты там находятся уже с 19 мая и они занимаются в двухразовом режиме. Но даже в самоизоляции спортсмены держали в себя в форме.

И, обязательно, все игроки «Уфы», тренерский штаб и сотрудники клуба прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. У всех результаты на наличие COVID-19 отрицательные. В любом случае, игроки будут находиться под постоянным присмотром врачей.

А легионеры «Уфы» прилетят в Россию уже завтра, 22 мая, но к команде они присоединятся лишь после двухнедельной самоизоляции.