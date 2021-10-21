После первого круга первенства России по футболу ФК «Челябинск» занимает второе место в четвертой группе второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и имеет все шансы на выход в первый дивизион, сообщает пресс-служба клуба.
Во втором дивизионе ФНЛ на этой неделе завершился первый круг: команды сыграли половину игр. Напомним, «Челябинск» хорошо стартовал в первенстве и сразу единолично возглавил турнирную таблицу. У подопечных Михаила Сальникова на сегодня — 10 побед в 14 матчах.
«Челябинец» Егор Дорохов, который является воспитанником южноуральского футбола, с семью мячами на сегодня — один из главных бомбардиров первенства, он же признан лучшим молодым игроком четвертой группы ФНЛ-2 по итогам сентября. Самого же наставника челябинцев Михаила Сальникова Лига признавала лучшим тренером августа.
До зимнего перерыва «Челябинску» остается провести пять матчей, и команда имеет все шансы как минимум сохранить вторую позицию или даже улучшить турнирную ситуацию. По потерянным очкам ФК «Челябинск» отстает от первого места всего на два пункта. За последние пять лет клуб четыре раза завоевывали медали второго дивизиона футбольной национальной лиги — два серебра и две бронзы.
Автор: Степан Тимощук.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города