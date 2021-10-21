ФК «Челябинск» завершил первый круг в лидерах второго дивизиона национальной лиги

Южноуральский клуб занимает второе место в четвертой группе

После первого круга первенства России по футболу ФК «Челябинск» занимает второе место в четвертой группе второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и имеет все шансы на выход в первый дивизион, сообщает пресс-служба клуба.



Во втором дивизионе ФНЛ на этой неделе завершился первый круг: команды сыграли половину игр. Напомним, «Челябинск» хорошо стартовал в первенстве и сразу единолично возглавил турнирную таблицу. У подопечных Михаила Сальникова на сегодня — 10 побед в 14 матчах.



«Челябинец» Егор Дорохов, который является воспитанником южноуральского футбола, с семью мячами на сегодня — один из главных бомбардиров первенства, он же признан лучшим молодым игроком четвертой группы ФНЛ-2 по итогам сентября. Самого же наставника челябинцев Михаила Сальникова Лига признавала лучшим тренером августа.



До зимнего перерыва «Челябинску» остается провести пять матчей, и команда имеет все шансы как минимум сохранить вторую позицию или даже улучшить турнирную ситуацию. По потерянным очкам ФК «Челябинск» отстает от первого места всего на два пункта. За последние пять лет клуб четыре раза завоевывали медали второго дивизиона футбольной национальной лиги — два серебра и две бронзы.



Автор: Степан Тимощук.

