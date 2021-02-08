ФК «Челябинск» стал победителем Кубка Шафигулина

Команда Михаила Сальникова выиграла три встречи из трех

Футбольный клуб «Челябинск» выиграл Кубок Шафигулина. Традиционный турнир проходил в столице региона. Подопечные Михаила Сальникова взяли все три игры, а в заключительной — обыграли «Торпедо» из Миасса со счетом 2:1. За «Челябинск» голы забили Владислав Дубровский и Эдуард Валиахметов. Как отметил главный тренер команды Михаил Сальников, важно побеждать в каждом матче.



«Закладывается психология. Просмотреть ребят, которые могут в ближайшее время усилить нашу команду, — это самая главная задача»,— заявил Михаил Сальников.

Победителей и призеров 13-х по счету состязаний награждал их идейный вдохновитель Михаил Шафигулин. Заслуженный работник физической культуры подчеркнул, что на следующий год исполнится 50 лет с момента его первого выхода на поле.

«Будет ровно 50 лет, как я вышел на поле, будучи игроком челябинского „Локомотива“. Поэтому для меня любое соревнование на этом стадионе — хочешь не хочешь, колотит, все это вспоминается»,— сказал Михаил Шафигулин.

Добавим, 12 февраля главная футбольная команда Челябинска отправится на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Сочи. Первую игру в первенстве «Олимп ПФЛ» «Челябинск» сыграет 4 апреля. Соперником южноуральцев станет ФК «КАМАЗ».