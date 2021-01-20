ФК «Челябинск» начал подготовку к весенней части чемпионата

Ближайшие две недели команда будет тренироваться в двухразовом режиме

Подготовку к весенней части сезона начал футбольный клуб «Челябинск». Команда из столицы Южного Урала на этой неделе провела первые тренировки. С понедельника футболисты занимаются в двухразовом режиме, чередуя тренировки в зале и упражнения на открытом воздухе и на стадионе «Сигнал».



Не мешает челябинским спортсменам заниматься перед весенней частью первенства в группе 4 Профессиональной футбольной лиги даже температура, которая редко поднимается выше −20 градусов. Как отметил главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников, ни у кого из его подопечных нет проблем с физической формой.

«Сейчас ближайшие две недели будем тренироваться в двухразовом режиме. В основном это аэробная работа, сила. Каждый день на вечернем занятии у нас тренажерный зал и беговые упражнения, а утром — работа в зале над техникой. В принципе, ничего другого здесь не придумать, это традиционные вещи. Сейчас главное — подтянуть физические кондиции»,— заявил главный тренер нашей команды Михаил Сальников.

В ближайшее время футболисты «Челябинска» продолжат тренировки, затем их ждет участие в турнире на кубок Михаила Шафигулина. После этого южноуральские футболисты продолжат сборы в Сочи.