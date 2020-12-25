Физкультура и подарки: игроки ФК «Челябинск» посетили детей из социального приюта

Футболисты поздравили ребят с наступающими праздниками

Зима у футболистов ПФЛ отмечается длительными «каникулами» между играми . Это время традиционно отводится под отдых, а затем спортсмены возвращаются к усиленным тренировкам. При этом не забывают они перед новогодними праздниками поздравить детей, которые тоже хотят стать профессионалами в спорте.

Так, 24 декабря футболисты ФК «Челябинск» Виталий Коркин и Руслан Байтуков приехали к воспитанникам социального приюта для детей и подростков Калининского района «Возрождение», что является доброй традицией в преддверии Нового года.

Игроки «Челябинска» сначала провели для ребят полноценную разминку, а затем начались веселые старты. В разнообразных подвижных играх приняли участие 15 ребятишек. Самым незабываемым моментом встречи с футболистами для ребят стал шуточный футбольный матч в зале.

«Сегодня немного поработали детскими тренерами. Это большое счастье и ответственность для нас — порадовать ребятишек. Я, например, приезжаю уже во второй раз. И с удовольствием приеду еще. Ребята тоже приходят на наши тренировки, посещают наши домашние матчи. Поздравляю ребятишек с наступающим Новым годом», — поделился эмоциями Виталий Коркин, защитник ФК «Челябинск».

Напомним, что по итогу первой половины чемпионата сезона 2020/2021 ФК «Челябинск» занимает пятую строчку в турнирной таблице. По прошествии 15 игр у них в активе 28 очков. Возобновление матчей ожидается с 4 апреля.