Сегодня, 25 февраля, председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри принял решение приостановить участие клуба в сезоне КХЛ 2021/22. Это связано со сложившейся мировой ситуацией, сообщает пресс-служба клуба.
«Моя позиция по поводу завершения сезона была ясна вчера, в четверг утром. Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я был вынужден вести переговоры с лигой. К сожалению, именно по этой причине мы можем объявить об этом решении только сейчас. В мире сложилась непростая обстановка. Все наши мысли — с пострадавшими от сложившихся последствий людьми. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время и применение оружия прекратится», — говорит председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри.
Ранее фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ. Кроме того, один из главных спонсоров «Йокерита» приостановил сотрудничество с клубом.
«Нам очень жаль терять „Йокерит“ — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. „Йокерит“ выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход „Йокерита“ обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
В регулярном чемпионате «Йокерит» занял третье место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года должен был сыграть с московским «Спартаком». Вероятно, финский клуб может заменить нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
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