Финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» состоится в Челябинске

Турнир пройдет 25 и 26 июня в спортивном комплексе «Лидер»

В Челябинске 25 и 26 июня в спортивном комплексе «Лидер» пройдет финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2007—2008, 2009—2010 и 2011—2012 годов рождения, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.



В течении всего июня 47 футбольных команд в трех возрастных группах определяли сильнейшие коллективы. Чтобы завоевать путевку в финал областного турнира, в Магнитогорске, Миассе и Челябинске прошли три отборочных этапа.



В первый день на футбольном поле спортивного комплекса «Лидер» за звание сильнейшего поборются команды юношей младшей и средней возрастных групп из Копейского городского округа, Саткинского, Карталинского и Еманжелинского муниципальных районов.



На следующий день, 26 июня, за чемпионство областных соревнований будут бороться команды старшей возрастной группы из Челябинского, Кыштымского городских округов, Сосновского и Карталинского муниципальных районов.



Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе будут награждаться кубками, медалями и грамотами регионального Минспорта, а чемпионы завоюют путевку на всероссийские финалы в каждой из возрастных групп.



Напомним, что Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» — самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданный в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Многие известные советские и российские футболисты на заре своей карьеры были его участниками.

