Сегодня, 25 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен пройти 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщается на сайте организации.

Финал должен пройти 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса даты были перенесены.

Также на заседании Исполнительный комитет УЕФА постановил, что все игры клубов и сборных на турнирах под эгидой УЕФА, которые должны пройти на территории России и Украины, будут перенесены.

Напомним, что этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в «Солнечной долине» в ближайшие выходные, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды: они покидают Российскую Федерацию.

25 февраля стало известно, что ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Плебисцито Падуя», который должен был состояться в Челябинске 26 февраля, не состоится. Итальянская команда не сможет приехать в Россию, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.