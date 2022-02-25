Сегодня, 25 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен пройти 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщается на сайте организации.
Финал должен пройти 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса даты были перенесены.
Также на заседании Исполнительный комитет УЕФА постановил, что все игры клубов и сборных на турнирах под эгидой УЕФА, которые должны пройти на территории России и Украины, будут перенесены.
Напомним, что этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в «Солнечной долине» в ближайшие выходные, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды: они покидают Российскую Федерацию.
25 февраля стало известно, что ответный четвертьфинальный матч женской ватерпольной Евролиги «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Плебисцито Падуя», который должен был состояться в Челябинске 26 февраля, не состоится. Итальянская команда не сможет приехать в Россию, решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.
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