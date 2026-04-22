«Финал четырех» по баскетболу в Магнитогорске — превью решающих матчей Высшей лиги

«Металлург» — фаворит, «Славянка-ЧКПЗ» претендент, «Спартак» и «Юность» могут преподнести сюрприз

Сегодня, 22 апреля, в Магнитогорске стартует «Финал четырех» по баскетболу в Высшей лиге среди женских команд. За титул чемпионов поборются четыре клуба, в том числе два — из Челябинской области. Рассказываем, почему «Металлург» является фаворитом турнира, а у «Славянки-ЧКПЗ» больше шансов поставить ему подножку, а также оцениваем перспективы, сильные и слабые стороны каждой из команд в борьбе за титул.

Четыре претендента, один титул

«Металлург» (Магнитогорск), «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск), «Спартак» (Московская область) и «Юность» (Пенза) — именно эти команды поведут борьбу за победу в Высшей лиге сезона-2025/2026. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Еще до старта турнира можно было предположить, что как минимум две команды из этого списка точно доберутся до «Финала четырех». Как ни крути, но амбиции и состав «Славянки-ЧКПЗ» и «Металлурга» гораздо выше и сильнее, чем у остальных.

Следовало ожидать места в топ-4 от подмосковного «Спартака», в составе которого есть как опытные игроки, так и перспективная молодежь. Разве что пензенская «Юность» преподнесла небольшой сюрприз, выбив из сетки плей-офф «ЧГУ-Атланту».

Стоит ли называть «Металлург» и «Славянку-ЧКПЗ» безусловными фаворитами «Финала четырех»? Конечно же да. Нужно ли ждать южноуральского дерби в битве за чемпионство? Отнюдь нет. Здесь нет права на ошибку, а одна игра может решить все. Стоит соперницам поймать кураж в матчах с фаворитами, и рисунок матча в корне поменяется.

Знаете, в прошлом сезоне «Финал четырех» принимала у себя в Челябинске «Славянка-ЧКПЗ». Тогда тоже многие специалисты и эксперты называли ее фаворитом в борьбе за чемпионство. Хотя бы потому, что она принимала у себя этот турнир, а фактор родных стен в таких случаях играет важнейшую роль.

Но помните, чем тогда все завершилось? Челябинки в полуфинале уступили «ЧГУ-Атланте» (53:80), а затем уступили и в матче за 3‑е место пензенской «Юности» (77:82). Победителем же Высшей лиги сезона‑2024/2025 стал подмосковный «Спартак». К чему это все? А к тому, что «Металлургу» не стоит расслабляться и рассчитывать на то, что родная площадка поможет команде. Да, это весомый фактор, но отнюдь не главный в битве за чемпионство.

«Металлург» (Магнитогорск)

Шансы на чемпионство: 50%

У магнитогорской команды — сильнейший состав в лиге. Да, основную нагрузку несут на себе 6—7 игроков, но тренерский штаб может относительно безболезненно ротировать состав. При этом некоторые из девчонок — универсалы, могут сыграть на двух, а то и трех позициях (одна Мария Адащик чего стоит!).

«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат, уверенно прошел первый раунд плей-офф. Наконец, он — хозяин «Финала четырех» и сыграет на своей площадке (забудьте то, что было написано выше). Родной паркет и поддержка болельщиков могут сыграть ключевую роль. Помешать магнитогорским девчатам поднять кубок над головой могут только они сами, если откровенно «завалят» один из двух матчей.

Стартовая пятерка (вариант ИА «Первое областное»): Виктория Дорофеева — Софья Фролова — Мария Адащик — Ксения Васильева — Дарья Андрюшкина.

Лидер: Мария Адащик

Она уже второй сезон ведет команду к победам в Высшей лиге. Да, не обходится без спадов, но Мария — оплот надежности и стабильности в «Металлурге». Неслучайно именно она является лидером команды по многим статистическим показателям. 12,2 очка в среднем за игру — весомый аргумент в пользу того, чтобы именно ее назвать лидером нынешнего «Металлурга». Хотя Дарья Андрюшкина вряд ли с этим согласится, она также проводит прекрасный сезон и приносит огромную пользу коллективу.

Джокер: Дарья Аникина

Симпатичная и обаятельная девушка — человек настроения. Если пойдет бросок и поймает кураж, ее трудно остановить. Яркий тому пример — гостевой матч со «Спартаком», в котором Аникина набрала аж 25 очков. Она не всегда выходит в стартовой пятерке «Металлурга», но главный претендент на то, чтобы выйти со скамейки и усилить игру команды. Это и есть главный «джокер» в рукаве тренерского штаба магнитогорского клуба.

Цитата

«Мы рады тому, что принимаем „Финал четырех“, для нас это также большой груз ответственности. С этим нужно справляться и стараться об этом не думать. Выходить на площадку и показывать то, как мы играли в регулярном чемпионате. Для меня это первый „Финал четырех“, есть небольшое волнение. Но с ним и я, и девчонки обязательно справятся. Будем бороться за Кубок!»

— Максим Синельников, главный тренер БК «Металлург» (Магнитогорск).

Сильные стороны: глубокий состав, отсюда и множество различных опций у тренерского штаба, как и через кого строить игру в атаке. Даже в матчах с сильными соперниками Максим Синельников вполне может задействовать до 10—11 игроков команды. А это плюс и для лидеров команды, которые могут в нужное время получить время на отдых.

Слабые стороны: как будто их и нет (мы же про Высшую лигу говорим, верно?). Но обращает на себя внимание то, что «Металлург» не очень комфортно себя чувствует, если игра идет не по его плану. Проявлять волю и характер, переломить ход игры, если она складывается неудачно, — это не про девушек из Магнитогорска. Домашние матчи с «Платов-РГЭУ» и гостевые со «Славянкой» — яркое тому подтверждение.

Прогноз: чемпионство.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск)

Шансы на чемпионство: 30%

В прошлом сезоне «Славянка-ЧКПЗ» остановилась в шаге от места на пьедестале. В штабе клуба сделали выводы, обновили состав, сохранив при этом костяк команды. Ну и дали шанс вновь проявить себя молодому специалисту, то есть Евгению Рыжкову.

В «регулярке» у челябинок не все получалось, но свою задачу-минимум они-таки выполнили, финишировав на второй позиции, следом за «Металлургом». При этом в трех матчах из четырех «Славянка-ЧКПЗ» у прямого конкурента и географического соседа выиграла. Правда, две эти победы челябинки одержали на своей площадке в заключительных матчах чемпионата, которые уже не имели никакого турнирного значения для «Металлурга».

Есть основания полагать, что именно «Славянка-ЧКПЗ» сможет остановить «Металлург» на пути к победе в Высшей лиге. Но для этого челябинкам нужно для начала нужно пройти подмосковный «Спартак» в полуфинале — соперника непростого и «кусачего».

Стартовая пятерка (вариант ИА «Первое областное»): Екатерина Зеленцова — Валерия Кортунова — Софья Кузилова — Даяна Эрнандес — Анна Ситникова.

Лидер: Даяна Эрнандес

Нынешняя «Славянка» с Динзой и без нее — это две большие разницы. Опытная баскетболистка во многом определяет игру команды. Выступает на стабильно высоком уровне и при этом не опускается ниже собственной планки (которую кстати, задрала очень даже высоко). В среднем за игру она набирает +10 очков и делает +10 подборов, а это шикарный показатель! А еще может закидать соперника «трешками» и выключить из борьбы оппонента в «краске».

Джокер: Анна Закомолкина

Талантливая и техничная баскетболистка выступает в челябинском клубе с переменным успехом. Но если ей доверяют и дают много игрового времени — она обычно не подводит. Впрочем, в «Славянке-ЧКПЗ» на роль «джокера» вполне может претендовать и Алиса Грачева. Две эти девушки в важном матче могут как помочь команде, так и сыграть ниже своих возможностей.

Цитата

«Здорово, что на Южном Урале есть две сильные женские баскетбольные команды. Они обе будут сражаться за титул чемпионов Высшей лиги. Это говорит о том, что в регионе женский баскетбол развивается в нужном направлении. Мы будем бороться за титул. Да, у девчонок накопилась усталость, позади 36 матчей. Осталось провести две игры, самые важные и ответственные»,

— Евгений Рыжков, главный тренер БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Сильные стороны: хорошая игра на «периметре», где у челябинской команды есть кому забить с «трешки». Едва ли не половина девушек обладают хорошим броском. Сильна позиция в клубе «пятого номера». Анна Ситникова и Даяна Эрнандес могут вдвоем бороться за подбор и помогать друг другу. Атаки через «большого» игрока — безусловный козырь нынешней «Славянки».

Слабые стороны: относительно короткая скамейка запасных. Евгений Рыжков хоть и пытался в течение сезона дать возможность наиграть ближайший резерв команды, сделать ему это не удалось. Есть ощущение, что в «Финале четырех» будет сделана ставка на 7—8 игроков, другие 4—5 девушек будут проводить ну очень мало времени на площадке. Хватило бы сил лидерам вынести такую нагрузку.

Прогноз: серебряные медали.

«Спартак» (Московская область)

Шансы на чемпионство: 10%

Вообще-то подмосковный коллектив пока еще действующий чемпион Высшей лиги. Этот титул он завоевал год назад, выиграв «Финал четырех» в Челябинске. Однако сохранить его «красно-белому» коллективу будет непросто. Подмосковная команда за минувший год немного ослабила свои позиции в Высшей лиге. Но опыт и мастерство некоторых баскетболисток никуда не делись, «Спартак» вполне может преподнести сюрприз и завоевать трофей.

Стартовая пятерка (вариант ИА «Первое областное»): Полина Пузикова — Евгения Линникова — Марина Криволапова — Александра Пиляева — Анжелика Шишмарева.

Лидер: Марина Криволапова

Ей уже 39 лет, а она до сих пор в строю и даст фору любой молодой спортсменке. Марина Криволапова играет важнейшую роль в команде, являясь ее лидером как на площадке, так и за ее пределами. Подтверждает это и статистика, она — одна из самых результативных в команде по итогам «регулярки», при этом успевает проявлять себя как в атаке, так и в обороне. Хорошо играет в «краске» (9,6 подбора за игру).

Джокер: Виктория Дергаусова

Проводит на площадке немного времени (около 19 минут за матч), но действует эффективно. 21‑летняя баскетболистка хорошо входит в игру со скамейки: 8,7 очка в среднем — достойный показатель.

Цитата

«Мы серьезно подготовились к „Финалу четырех“, анализировали не только свою игру, но и сильные и слабые стороны соперников. Провели работу над ошибками, разобрали наши действия и то, что у нас не получалось. Настрой боевой, ставим перед собой максимальные задачи, есть огромное желание сохранить чемпионский титул»,

— Екатерина Зенкина, главный тренер БК «Спартак» (Московская область).

Сильные стороны: сплав опыта и молодости — важнейший фактор успеха в любом командном виде спорта. В «Спартаке» есть три игрока за 30+, есть и немало перспективных баскетболисток. Это приносит результат — «красно-белые», пусть и не без ошибок, прошли «регулярку», но к играм в плей-офф как будто улучшили «химию» и готовы преподнести сюрприз.

Слабые стороны: процент реализации бросков у «красно-белых» немного хромает. Ну и состав по именам не топовый.

Прогноз: бронзовые медали.

«Юность» (Пенза)

Шансы на чемпионство: 10%

Вообще-то немногие ожидали увидеть пензенский коллектив в «Финале четырех». Хотя бы потому, что бронзовый призер Высшей лиги сезона‑2024/2025 потерял много ключевых игроков в летнее межсезонье. И регулярный чемпионат девушки из «Юности» провели не лучшим образом, лишь на финише опередив «ЧГУ-Атланту». Символично, что «Юность» в плей-офф выбила из борьбы именно соперников из Чебоксар.

Так или иначе, но «Юность» снова рвется в бой и готова как минимум повторить прошлогодний результат. Но сделать это будет непросто. В полуфинале девушкам из Пензы придется сыграть с главным фаворитом «Финала четырех» — магнитогорским «Металлургом».

Стартовая пятерка (вариант ИА «Первое областное»): Ксения Михайлова — Анна Бойкова — Полина Верабей — Александра Чижевская — Ольга Сизякова.

Лидер: Ольга Сизякова

Она в команде и самая опытная баскетболистка (41 год), и босс, и играющий тренер. А еще умудряется в матче проводить по 35—38 минут. «Железная леди» в среднем набирает 14,5 очка за матч, делает 8,8 подбора и 5,5 голевой передачи. Удивительная женщина!

Джокер: Мария Похмельнова

22-летняя баскетболистка выступает на позиции атакующего защитника. Выходит в «старте» редко, но иногда выдает крутые перформансы. Чего стоит ее бенефис в гостевом матче со «Славянкой-ЧКПЗ». Она набрала 23 очка и помогла своей команде одержать неожиданную победу в Челябинске — 78:74.

Цитата

«В межсезонье мы потеряли многих наших ключевых игроков, они ушли в другие команды. Поэтому и регулярный чемпионат у нас складывался не так, как хотели. Понадобилось немало времени на то, чтобы наиграть состав. Но на финише добавили. Рад в итоге, что нам удалось выполнить задачу-минимум и попасть в четверку лучших команд сезона. Постараемся теперь забраться еще выше»,

— Дмитрий Нестеровский, главный тренер БК «Юность» (Пенза).

Сильные стороны: тактически обученная команда, в которой нет ярких звезд, но она берет свое за счет хорошей «химии». Есть и характер, в «регулярке» неоднократно делала крутые камбэки, спасая, казалось бы, безнадежные матчи. Девушки добавили по ходу сезона, обрели уверенность, она им может помочь и в «Финале четырех».

Слабые стороны: в игре за подбор у команды не самые хорошие показатели. Не так много у «Юности» девушек, способных стабильно забивать с дальней дистанции.

Прогноз: 4-е место.

Баскетбол. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех» в Магнитогорске. Расписание матчей:

22 апреля. 16:00 — «Славянка-ЧКПЗ» vs «Спартак»

22 апреля. 19:00 — «Металлург» vs «Юность»

23 апреля. 16:00 — Матч за 3-е место

23 апреля. 19:00 — ФИНАЛ

