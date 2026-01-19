Фигуристка Камила Валиева выступит на Кубке Первого канала

19-летняя спортсменка объявила о своем возвращении на лед

Звезда российского фигурного катания Камила Валиева сообщила о том, что в этом году возобновит свою спортивную карьеру. 19-летняя спортсменка, отбывшая дисквалификацию из-за нарушения допинговых правил, планирует выступить на чемпионате России по прыжкам в Москве и Кубке Первого канала, есть вероятность, что она выйдет на лед финала Гран-при в Челябинске. Об этом титулованная фигуристка сообщила в своем телеграм-канале.

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник», — написала Камила Валиева в своем телеграм-канале.

Спортсменка планирует выступить на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов, который пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве, а также представит свою новую программу на Кубке Первого канала — эти соревнования пройдут с 18 по 23 марта, место его проведения еще не определено.

Напомним, что 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года.

Дисквалификация отсчитывалась с 25 декабря 2021 года — даты сдачи положительной допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки были аннулированы. В октябре Федеральный верховный суд Швейцарии оставил в силе решение CAS о дисквалификации Валиевой.