Фигуристка Евгения Медведева открыла новый каток возле «Арены Металлург» в Магнитогорске

Площадка будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно

«Помните, что лед — он живой. К нему нужно относиться очень бережно, за ним нужно ухаживать, и — самое главное — лед сделан для того, чтобы на нем кататься. Поэтому расписание вы уже знаете, коньки, надеюсь, у всех есть. Холода у нас впереди большие, так что всем советую прийти на каток, когда идет снегопад, — это очень красиво, очень по-новогоднему и поднимает настроение»,

— отметила Евгения Медведева на церемонии открытия.