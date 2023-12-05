В Магнитогорске возле «Арены Металлург» прошло открытие новой хоккейной коробки. В торжественной церемонии открытия приняла участие двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Каток расположен возле дворца спорта «Арена Металлург», который является домашним стадионом хоккейного клуба «Металлург». Открыла новую площадка фигуристка Евгения Медведева.
«Помните, что лед — он живой. К нему нужно относиться очень бережно, за ним нужно ухаживать, и — самое главное — лед сделан для того, чтобы на нем кататься. Поэтому расписание вы уже знаете, коньки, надеюсь, у всех есть. Холода у нас впереди большие, так что всем советую прийти на каток, когда идет снегопад, — это очень красиво, очень по-новогоднему и поднимает настроение», — отметила Евгения Медведева на церемонии открытия.
Позже спортсменка провела мастер-класс для юных фигуристок. Хоккейный клуб подарил ей именное джерси, а после церемонии Евгения Медведева провела автограф-сессию для всех поклонников.
Добавим, что ранее в Магнитогорске раньше остальных катков открылся лед в парке «Притяжение». В этом году на территории парка «Притяжение» откроется и детская горнолыжная школа.
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