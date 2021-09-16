Федерация хоккея России стремится сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова

Челябинский игрок был отстранен на 4 года в 2019 году за нарушение антидопинговых правил

Федерация хоккея России заявила, что будет работать над тем, чтобы сократить сроки дисквалификации челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова и добиться того, чтобы он смог принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается на сайте федерации.

В августе 2019 года воспитанник челябинского «Трактора», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Вашингтон Кэпиталз», был отстранен на четыре года Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

Тем не менее хоккеист имеет возможность выступать за «Вашингтон» в НХЛ, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако выступать за сборную России спортсмен не может до 12 мая 2023 года. Между тем зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года.

«Федерация хоккея России работает над сокращением срока дисквалификации Евгения Кузнецова, чтобы форвард мог сыграть на Олимпиаде в Пекине»,— заявили в пресс-службе ФХР.

Согласно новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившему в силу 1 января, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ (кокаина, героина, тетрагидроканнабинола и метилендиоксиметамфетамина (экстази)), могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев), сообщает ТАСС. Сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если нарушение случилось во внесоревновательный период.

Напомним, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх-2022. При этом Лига оставляет за собой право не ехать на Игры, если в Китае будет вспышка коронавируса. Все игроки, которые поедут на Олимпиаду от НХЛ, должны быть вакцинированы. Эту информацию подтвердили и в Международной федерации хоккея. Игры-2018 в Пхенчхане прошли без участия игроков из НХЛ из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.