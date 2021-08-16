Федерация баскетбола Челябинской области вступила в ряды РФБ

А клуб «Челбаскет» вошел в состав участников чемпионата России

Исполком Российской федерации баскетбола на очередном заседании принял в региональные члены спортивную общественную организацию «Федерация баскетбола Челябинской области», сообщается на официальном сайте РФБ. Ранее был утвержден состав участников чемпионата России по баскетболу — в сезоне-2021/2022 клуб «Челбаскет» выступит во втором дивизионе Суперлиги.

«Очень рад, что на заседании Исполкома РФБ приняли решение о вступлении нашей Федерации в состав большой баскетбольной семьи России. Уверен, что мы станем хорошей, доброй частью РФБ. Надеемся на нашу плодотворную совместную работу по всем направлениям»,— прокомментировал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Отметим, что ранее стал известен состав участников чемпионата России по баскетболу. Клуб «Челбаскет» выступит в Суперлиге-2. В ней помимо челябинцев, выступят еще 10 команд, в том числе и магнитогорский «Металлург». Расписание турнира еще не утверждено.