Федеральный оператор ГТО разработал брендбук в честь 90-летия комплекса

Мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, пройдут и в Челябинской области

В честь 90-летия комплекса ГТО федеральный оператор разработал брендбук комплекса. Фирменный стиль украсит мероприятия, посвященные юбилейной дате. Как рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области, часть из них состоится на Южном Урале.



«В предстоящем году во всех субъектах РФ пройдет множество физкультурно-массовых мероприятий в рамках 90-летия ГТО. По традиции состоится и ряд крупных спортивных праздников и фестивалей в Челябинской области. Среди них можно выделить самые масштабные — областной зимний и летний Фестивали ГТО, Фестивали ГТО среди трудовых коллективов и производственных предприятий, семейных команд, студентов образовательных организаций и другие»,— отметили в региональном министерстве спорта.

Руководство комплекса ГТО ожидает всплеска интереса к движению. Напомним, оно рассчитано на подготовку и выполнение различными возрастными группами нормативов, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 11 марта этого года комплекс ГТО отпразднует 90-летний юбилей.