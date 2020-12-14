Евгения Медведева анонсировала приезд на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Двукратный призёр Олимпиады в Пхёнчхане станет участницей показательных выступлений.

Российская фигуристка Евгения Медведева, пропускающая чемпионат страны в Челябинске из-за травмы, всё же приедет на Южный Урал. Более того, девушка даже появится на льду арены «Трактор», но только во время показательных выступлений. Об этом двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных наград Олимпиады в Пхёнчхане заявила в интервью Первому каналу.



«Я появлюсь на показательных чемпионата России. Очень постараюсь поднять хотя бы один прыжок. Времени совсем мало, ножки ещё совсем слабенькие. Но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим. Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Чувствую, что у меня есть силы и я встану на ноги», — сказала Евгений Медведева в интервью Первому каналу.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. На льду арены «Трактор» выступит 67 «одиночников» и 27 пар. Они поборются за награды, сделанные из кварца. Медали, сделанные из материала запасников законсервированного месторождения в Магнитогорске, изготовили в Златоусте.

Добавим, одной из главных звёзд турнира страны обещает стать Камила Валиева — 14-летняя фигуристка, выступающая в женском одиночном разряде. Ученица Этери Тутберидзе одержала победу в произвольной программе на пятом этапе Кубка России.