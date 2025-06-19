Евгений Рылов дал мастер‑класс юным челябинским пловцам

Двукратный олимпийский чемпион также провел для них тренировку и автограф‑сессию

В челябинском бассейне «Строитель» состоялся мастер-класс с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым. Титулованный спортсмен дал юным ребятам уроки мастерства, а также провел автограф- и фотосессию, сообщает региональная Федерация плавания.

Евгений Рылов без преувеличения звезда мирового плавания. Он является двукратным олимпийским чемпионом, дважды брал золото на первенствах планеты и четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Титулованный спортсмен впервые посетил Челябинскую область и зря времени не терял. Он провел для местных ребят открытую тренировку, поделившись с ними опытом и профессиональными секретами мастерства.

Занятие прошло в формате интенсивной работы на воде: участники были разбиты на небольшие группы по пять-шесть человек на дорожке, что позволило обеспечить индивидуальный подход к каждому. По окончании тренировки состоялась автограф-сессия и фотосессия с титулованным спортсменом.

Автор: Ангелина Захарова