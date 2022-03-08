Эвакуированных из Украины южноуральских хоккеистов доставят на поезде в Москву

Челябинские спортсмены планируют вернуться на родину

Сегодня, 8 марта, эвакуированные из Херсона в Крым воспитанники челябинского хоккея, отправятся на железнодорожном поезде в Москву. Три игрока, выступавшие по контракту за команду «Днепр», планируют из столицы вернуться в Челябинск. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил в телефонном разговоре один из хоккеистов.

С просьбой о помощи в содействии в эвакуации хоккейной команды обратился к губернатору Челябинской области один из хоккеистов «Днепра» Платон Попов. Вместе с ним цвета клуба защищают еще два воспитанника челябинской школы хоккея Артем Севанькаев и Максим Горечишников. Глава региона взял ситуацию на личный контроль, договорился о содействии в возвращении земляков на родину со своим коллегой, губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Хоккеистов команды вместе с женами и близкими доставили в Крым на одном из автобусов. Добирались их Херсона до Севастополя около трех часов. Эти три часа стали настоящим испытанием для спортсменов.

«Слава богу, эвакуация прошла успешно. По прибытии нас тепло встретили, поселили в гостинице. Мы первым делом покушали и немного поспали. Очень устали, даже не физически, а психологически, потому что каждый раз ранее вздрагивали при выстрелах и взрывах. Вы не представляете, какие приятные чувства испытываешь, когда вокруг тишина», — рассказал Платон Попов.

Хоккеист рассказал, что удалось эвакуировать 19 хоккеистов команды «Днепр», в автобусе были еще пять мирных жителей. Вместе с Поповым его жена и ребенок. Спортсмен говорит, что сегодня вечером он и его челябинские друзья отправятся на поезде в Москву. А уже оттуда на самолете на родину. Кстати, именно Платон Попов и обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой оказать помощь в эвакуации с территории Украины.

«Я был постоянно на связи с губернатором и его заместителем Вадимом Евдокимовым. И сейчас хочу выразить слова искренней признательности и благодарности от всех нас. Большое и человеческое им спасибо! С нетерпением теперь ждем, когда вернемся в Челябинск. Хотим лично поблагодарить их за отзывчивость», — добавил Платон Попов.