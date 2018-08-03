Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.58 73.42 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:35
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
Пропавшая сама села за руль водного мотоцикла.
/ Южноуральские спортсмены выступят на объединенном Чемпионате Европы

Южноуральские спортсмены выступят на объединенном Чемпионате Европы

Шесть направлений «закроют» воспитанники южноуральских спортшкол.
сегодня в 16:19
  |  Спорт

Шесть спортсменов из Челябинской области в составе сборной отправились в Европу, чтобы выступить на первом объединенном чемпионате. Это новый формат соревнований, включающий в себя сразу тринадцать дисциплин. Южноуральцы будут представлять страну сразу в шести направлениях.

В легкой атлетике наша команда пока все еще выступает в нейтральном статусе. В Берлине будут бороться за медали Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Василий Мизинов (спортивная ходьба) из Челябинска. В Глазго в состязаниях по велоспорту на треке выступит Дмитрий Мухамедьянов (командная гонка преследования на 4 км), в плавании — Виталина Симонова, в гребле академической Екатерина Курочкина (четверка парная) и в плавании на открытой воде Софья Колесникова из Златоуста. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь минспорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Объединенный чемпионат Европы проходит в двух городах — Глазго и Берлине. Там собрались спортсмены из 52 государств. Они претендуют на награды в легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, плавании в открытой воде, академической гребле, триатлоне, велоспорту на треке и шоссе, маунтинбайке, BMX, спортивной гимнастике и гольфе. Последнее направление оказалось единственным, в котором не представлены россияне.

Спорт
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
25.07.2018
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
Спорт
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
28.06.2018
Кубок и первенство России по спортивной гимнастике стартовали в Челябинске
Происшествия
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
26.06.2018
Спортивный комментатор умер во время матча Чемпионата мира по футболу
Спорт
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
14.06.2018
Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
15-летнюю девушку, упавшую с гидроцикла в Чебаркуле, достали из озера
сегодня в 18:25
15-летнюю девушку, упавшую с гидроцикла в Чебаркуле, достали из озера
Происшествия
Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл
сегодня в 18:02
Похитители разгрузили несколько «товарняков» и сдали груз на металл
Общество
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
сегодня в 17:45
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
Общество
Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года
сегодня в 17:40
Новые трамваи повезут пассажиров в ведущих городах Южного Урала через 2 года
Происшествия
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
  
сегодня в 17:35
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
Политика
Замминистра экономического развития уволен с занимаемой должности
сегодня в 17:25
Замминистра экономического развития уволен с занимаемой должности
Общество
«Могилы истоптаны, скотина гуляет». Беспорядок на кладбище возмутил жителей Нязепетровска
  
сегодня в 16:53
«Могилы истоптаны, скотина гуляет». Беспорядок на кладбище возмутил жителей Нязепетровска
Хоккей
Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче
сегодня в 16:27
Три безответные шайбы привели челябинский «Трактор» к победе в товарищеском матче
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6