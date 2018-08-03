/ Южноуральские спортсмены выступят на объединенном Чемпионате Европы

Шесть направлений «закроют» воспитанники южноуральских спортшкол.

Шесть спортсменов из Челябинской области в составе сборной отправились в Европу, чтобы выступить на первом объединенном чемпионате. Это новый формат соревнований, включающий в себя сразу тринадцать дисциплин. Южноуральцы будут представлять страну сразу в шести направлениях.

В легкой атлетике наша команда пока все еще выступает в нейтральном статусе. В Берлине будут бороться за медали Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Василий Мизинов (спортивная ходьба) из Челябинска. В Глазго в состязаниях по велоспорту на треке выступит Дмитрий Мухамедьянов (командная гонка преследования на 4 км), в плавании — Виталина Симонова, в гребле академической Екатерина Курочкина (четверка парная) и в плавании на открытой воде Софья Колесникова из Златоуста. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-секретарь минспорта Челябинской области Виталий Визаулин.

Объединенный чемпионат Европы проходит в двух городах — Глазго и Берлине. Там собрались спортсмены из 52 государств. Они претендуют на награды в легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, плавании в открытой воде, академической гребле, триатлоне, велоспорту на треке и шоссе, маунтинбайке, BMX, спортивной гимнастике и гольфе. Последнее направление оказалось единственным, в котором не представлены россияне.