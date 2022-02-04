Эту Олимпиаду начинают называть Омикрониадой

Собкор Первого областного о трудовых буднях организаторов Игр-2022

В четвертой серии «Олимпийского дневника» Юрий Сейидов столкнулся с первыми трудностями транспортной логистики организаторов ОИ-2022, объясняет, в чем отличие Бейджинга от Пекина, и продолжает удивляться тому, насколько строго и неукоснительно соблюдаются в Китае антиковидные меры безопасности.

— В главный медиацентр попытались с коллегой Андреем Головановым отбыть раньше. Сдали тесты (кстати, если забудешь пройти процедуру раз — строгое предупреждение, второй — депортация из страны), позавтракали и решили уехать на десятичасовом шатлле. Но куда там! Не первый раз не соблюдается график, причем подъезжает наш № 41 и… спокойно покидает территорию отеля. Когда так сделал третий автобус подряд, известный российский фотограф, для которого это, напомню, 15-я Олимпиада, рванул шаттлу наперерез.

Китайцы засуетились, они, как обычно, забегали, кого-то позвали. Андрей в ладах с английским, пришедшая китаянка, похоже, тоже. Голованов резко высказался о проблеме, сообщив на повышенных тонах. Что-то изменилось? Китайцы побегали, поговорили, и этот «бас» уехал пустым, а мы отправились в адрес уже на четвертом в одиннадцать. Коллега отправился на разведку в горы к лыжникам и биатлонистам, а я на первую тренировку хоккейной женской сборной России.

Что-то в команде явно происходило, раз она ни разу не тренировалась. Главный тренер Евгений Бабарико признался — в сборной гулял ковид. Шесть спортсменок сдали положительные тесты, две из них госпитализированы. На помощь прибыли запасные, тренировалось 20 человек (в заявке — на игру — 23). Хоккеистки давно не были на льду, но духа не теряют. Наша опытная землячка Александра Вафина передала горячий привет южноуральцам, пожелав здоровья: «Берегите себя!» А еще попросила поддержки для всей сборной: «Неважно, откуда мы, будем играть и за выбывших по болезни девчонок!» Между тем сборная лишилась ведущих игроков, а 4 февраля у нее первый матч со Швейцарией.

Прилетела мужская хоккейная сборная, вокруг которой в последние сутки поднялась волна негодования. Напомню, команда в последний момент потребовала для себя отдельный воздушный борт, опасаясь за здоровье. Немного топорно получилось, можно было позаботиться раньше и без шума. Уже с первых дней сбора хоккеистов стало понятно о гуляющем ковиде. Не убереглись, сегодня к вечеру появились сообщения о шести положительных тестах…

Эту Олимпиаду уже называют Омикрониада. В журналистской среде гуляет такой анекдот:

— Какого результата ожидаете от Олимпиады?

— Отрицательного!

Но я еще раз подчеркну: хозяева делают невообразимые усилия, чтобы достойно провести Игры. Не их вина в происходящем. Я бы посмотрел на тех, кто бы мог организовать такой пузырь в многомиллионном Пекине. Остальные доводы уже приводил. Для кого-то перенос даже на год — трагедия.

Кстати, не задумывались, почему везде пишется Бейджинг, а не Пекин? Поискал объяснения в Сети. Как передает научно-популярный журнал «Как и почему», ожидая в аэропорту строчки с названием Пекин, многие туристы очень удивляются тому, что так и не находят ее. В каждой стране есть свои диалекты, в Китае же их несметное количество. Даже сами китайцы из разных регионов друг друга могут не полностью понять. Еще и фонетика китайского языка совершенно незнакома и непонятна русскому человеку. Название китайской столицы на их языке звучит, действительно, как Бейджинг (Бей-дзин). Так это название звучит на диалекте людей, обитающих в регионе, где находится Пекин.

Beijing — так называли англичане и вся Западная Европа столицу Китая с тех времен, когда она стала популярной и развились стремительно торговые отношения. Это были 50-е годы прошлого столетия. Beijing означает в переводе «северная столица». Город действительно находится на севере страны. До этого город называли Пекин. Именно это название осталось в обиходе у россиян.

Сегодня пресс-конференцию дал президент Олимпийского комитета России (под этим названием и выступает наша команда) Станислав Поздняков. Российскую сборную представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах. В общей сложности в делегацию входит 461 человек, включая тренеров и персонал сборных команд, руководство и сотрудников ОКР, а также представителей медицинского штаба из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Впрочем, из-за ковида возможны изменения.

Всего в Пекин отправились 109 мужчин и 104 женщины. Они представляют 27 регионов страны. Наибольшее представительство имеют: Москва (43 спортсмена), Санкт-Петербург (30), Московская область (20), Краснодарский край (15), Красноярский край (14). В Пекине на старт выйдут 12 олимпийских чемпионов прошлых лет: Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Сергей Андронов, Егор Яковлев, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко (хоккей), Вик Уайлд (сноуборд), Никита Кацалапов (фигурное катание), Александр Третьяков (скелетон), Семен Елистратов и Руслан Захаров (шорт-трек).

В составе команды ОКР достаточно опытных спортсменов, для которых эти Игры не первые в карьере. Самый опытный и возрастной олимпиец — горнолыжник Александр Хорошилов, который 16 февраля отпразднует 38-й день рождения. Он выступал в Турине, Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. В числе самых юных российских участников сразу две 15-летние спортсменки. Это фристайлистка Александра Глазкова, родившаяся 15 марта 2006 года в Миассе, и фигуристка Камила Валиева, которая отметит 16-летие 26 апреля. Стоит отметить, что Глазковой благодаря большой совместно проделанной работе Федерации фристайла России и ОКР была предоставлена дополнительная квота для участия в Олимпиаде.

Больше России спортсменов в Китай отправили только США: в составе американской команды 223 атлета. А вот главные фавориты (по мнению специалистов) медального зачета — норвежцы, по размеру своей заявки не входящие даже в топ-10. У Норвегии 82 спортсмена, ожидается, что они завоюют не менее 40 наград, в том числе более 20 золотых. Сборная России рассчитывает на 32 награды (11 золотых).

И еще одна новость, о которой многие уже знают. Знаменосцами сборной России (на параде ожидается делегация из 80 человек) будут челябинская конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Знаете, о чем подумал, услышав эти фамилии? Они не вызвали внутреннего отторжения. Наоборот, мелькнула мысль: «Как же я раньше о них не додумался». Это справедливо! Они очень уважаемые и опытные спортсмены среди коллег и болельщиков.