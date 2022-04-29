Этот чемпионат в Челябинске точно войдет в историю

Стартовый день чемпионата России по баскетболу 3×3 получился очень эмоциональным

Сегодня, 29 апреля, в челябинском Дворце спорта «Юность» стартовал чемпионат России по баскетболу 3×3. В первый соревновательный день состоялись 15 матчей мужского турнира. Команда «Уралец» из Златоуста уступила в трех поединках, но заставила себя уважать. Южноуральцы достойно сражались против фаворитов чемпионата страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Златоустовскому клубу не повезло. Мало того, что дебютантам предстояло открывать турнир, так еще и играть в первый день против двух сильных команд, одних из фаворитов соревнований. Первый блин вышел комом. В поединке против победителей регулярного чемпионата «Руны» из Москвы у южноуральцев мало что получалось. Гости были явно сильней, переигрывая оппонентов во всех аспектах игры. В итоге — 11:22 не в нашу пользу.

Куда лучше «Уралец» действовал против чемпионов России-2020, главным клубом страны «Гагарин» из Москвы. На протяжении многих лет эта команда является базовой для национальной сборной. В ее нынешнем составе выступает серебряный призер Олимпийских игр Пекина Александр Зуев.

Начало встречи осталось за гостями. Уже в дебюте «гагаринцы» провели три образцово-показательные результативные атаки. В этот момент подумалось, что поединок завершится досрочно, а уральцы не смогут ничего противопоставить превосходящему в классу сопернику. При этом москвичи явно превосходили оппонентов в росто-весовых показателях. Им оставалось предельно просто и без изысков снабжать мячами мощных форвардов под кольцом, а те продавливали своих визави массой.

Но к исходу 4-й минуты «Уралец» стал потихоньку находить свою игру. Причем, игру взял на себя тот, от кого меньше всего можно было этого ожидать. 18-летний Алексей Смолин сначала совершил точный дальний бросок из-за дуги, а затем и поставил «банку» мощному форварду «Гагарина» Дмитрию Чепуркину. Выглядело это эпично! Ведущий мероприятия на некоторое время аж потерял дар речи, не веря своим глазам.

После этого события пришлось разряжать свою «пушку» Александру Зуеву. Один из самых известных и титулованных участников челябинского турнира совершил два подряд фантастических выстрела с дальнего расстояния. А затем стал нагружать передачами под кольцо все тому же Чепуркину или Владиславу Евстафьеву. Преимущество снова стало расти в счете.

Играющий тренер «Уральца» Михаил Чернов вынужден был взять тайм-аут, чтоб взбодрить партнеров по команде. И это принесло свои плоды. Святослав Накоряков, а затем и Дмитрий Алимов в быстрых прорывах забили, вернув команду в игру. Южноуральцы стали играть так, как того требовала ситуация — быстро и активно в атаке. Увы, концовка встречи осталась-таки за «Гагариным» — 15:22.

«Давно хотелось сыграть с „Гагариным“, одним из сильнейших клубов страны. Хотя бы для того, чтобы понять, сколько нам еще надо работать над собой, чтобы достичь их уровня. Сыграли мы вроде бы неплохо. По крайней мере, постарались навязать соперникам борьбу. Но Александр Зуев показал, что является на сегодняшний день одним из лучших игроков страны в баскетболе 3×3. Своими действиями он „убил“ нас в тот момент, когда мы готовы были переломить ход поединка», — подвел итог матчу капитан «Уральца» Святослав Накоряков.

Немного не повезло «Уральцу» и в третьем матче. В поединке с пермским «Бионордом» получился равный и упорный поединок, в котором чаша весов могла качнуться в любую сторону. Увы, удача была на стороне «Бионорда» — 21:16. Однако посыпать голову пеплом не стоит. Есть ощущение, что южноуральская команда может прибавить по ходу турнира, потенциал есть. Тем более, что с самыми сильными соперниками парни из Златоуста уже сыграли.

Из других событий игрового дня, можно выделить несколько любопытных результатов. Самым зрелищным получился поединок между «Грязными парнями» (Екатеринбург) и «Inanomo» (Москва). Здесь исход борьбы решил точный двухочковый бросок уральцев на последних секундах встречи — 21:20. Оказали достойное сопротивление «Руне» парни из пермского «Бионорда» (18:20).

Ну а под занавес игрового дня зрители увидели в действии поединок двух главных фаворитов турнира. Матч между «Руной» и «Гагариным» получился на загляденье. Достойный финала. В нем чемпионы страны имели все шансы свести поединок в свою пользу. «Гагарин» вел в счете 20:17, получил возможность решить все вопросы о победителе, получив два штрафных броска. Но не реализовал их.

«Руна» в сумасшедшей концовке сломила сопротивление соперника. Апогеем стал блок-шот в исполнении Сергея Козлова в критический момент матча. Болельщики на трибунах в едином порыве чуть ли не повскакивали со своих мест. А когда окрыленные успехом «викинги» забросили победный мяч — восторгу не было предела. В итоге — 21:20 в пользу «Руны».

Завтра, 30 апреля, пройдут матчи второго соревновательного дня, а также торжественная церемония открытия чемпионата. Старт турнира получился на загляденье. То ли еще будет...



