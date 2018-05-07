/ Емельяненко встретится со следующим соперником в RCC в Челябинске

Этот поединок возглавит «Бои в клетке».

Определена дата очередного поединка бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Планируется, что тяжеловес встретится с соперником в сентябре. Бой пройдет в Челябинске в рамках турниров в клетке в RCC. При этом поединок должен возглавить все мероприятие.

У Александра по контракту с RCC ещё три боя. Ближайший запланирован на сентябрь в Челябинске. — цитирует «Чемпионат» промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions.

Соперник Емельяненко не определен. Организаторы уверяют, что пригласят титулованного и именитого бойца.

Последний победный бой Александра Емельяненко прошел в Екатеринбурге 5 мая. Он одолел бразильца Габриела Гонзагу.

Добавим, неделю назад старший брат бойца Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в турнире Bellator. Бой длился всего 48 секунд.