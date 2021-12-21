Эксперты игровой индустрии в России обсудили будущее киберспорта

Ближайшая перспектива для российских игроков — «Игры будущего-2023»

Ведущие эксперты игровой индустрии в России в подкасте ТГ-канала «Диалог» обсудили будущее киберспорта в стране и механизмы поддержки об объеме и характере инвестиций в российский киберспорт, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В конференции приняли участие заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Вадим Жильцов, директор по стратегическим коммуникациям киберспортивной компании ESforce Holding Ярослав Мешалькин, представители Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин и Игорь Юртаев и киберспортсмен Алан «Rask» Али.

Участники обсудили вопросы господдержки и шансы киберспорта стать всенародным увлечением. В свое время, напомним, Россия стала одна из первых стран, признавших видеоигры официальным видом спорта. Сегодня киберспорт уже интегрируется в систему образования, в вузах создаются специальные факультеты и направления.

«Киберспорт — это не что-то ужасное и злое. Это настоящий цифровой спорт, людям действительно это интересно, то, чем многие занимаются, и то, чем Россия может гордится. Это показали турниры, на которых наши команды одерживают победы», — рассказал представитель киберспортивного холдинга ESforce Ярослав Мешалкин.

«У нас создаются целые сети организаций дополнительного образования, такие как технопарки, кванториумы. На базе школ ведётся большая работа по повышения качества работы интернета. Государство из года в год тратит средства для оснащения школ новым оборудованием, которые помогают детям развиваться», — поделился замдиректора департамента связей с общественностью Вадим Жильцов.

Также на конференции говорили о том, есть ли у киберспорта шансы стать таким же всенародным увлечением, как хоккей или футбол.

«В мае этого года мы провели чемпионат России в Челябинске. За два дня турнир посетило практически девять тысяч человек. Для меня это было нереальным откровением, когда я увидел, как болельщики, заполнившие ледовую арену „Трактор“, поддерживали команды. То есть накал страстей абсолютно сравним с тем, что испытывают болельщики на футбольных или хоккейных матчах», — рассказал представитель Федерации компьютерного спорта России Игорь Юртаев.

Под конец эфира эксперты говорили о планах — предстоящих «Играх будущего-2023». «Игры Будущего» — это международный турнир по инновационным спортивным дисциплинам. Мероприятие, по замыслу организаторов, соберет около 5 тысяч спортсменов из 20 стран, а соревнования пройдут в одном или нескольких городах.

«Федерация компьютерного спорта России активно вовлечена в процесс разработки „Игр Будущего“. Турнир станет отличным дополнением к Олимпийским играм, появятся соревнования, которые будут объединять в себе самые современные и передовые виды спорта с учетом развития технологий», — добавил Игорь Юртаев.

Напомним, что в октябре этого года российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов.

Степан Тимощук