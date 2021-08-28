Эксперименты «Трактора»: челябинский хоккейный клуб — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина?

Корреспондент ИА «Первое областное» подвел итоги завершившегося межсезонья

Вчера, 27 августа, в Челябинске завершился Кубок губернатора по хоккею. Несмотря на качественную игру, «Трактор» не смог выиграть свой второй предсезонный турнир. Однако показал, что команда хорошо готова к стартующему 3 сентября сезону КХЛ, а новобранцы неплохо влились в обновленный коллектив. Корреспондент ИА «Первое областное» подвел итоги Кубка губернатора и межсезонья челябинского клуба в целом.

После триумфа в Сочи можно было сделать первый промежуточный итог — «Трактор» готов бороться за главный трофей сезона. И, будто для поддержания стремления хоккеистов, начался долгожданный Кубок Губернатора Челябинской области. На домашнем льду болельщики своими глазами смогли увидеть «перерождение» любимой команды — тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным реализовывал свои задумки и вовлекал новичков в новые сочетания.

Так, закрепившийся в первом звене Пуллкинен успел сыграть с Калининым, Ткачевым, Бывальцевым и даже Абрамовым! И этот эксперимент принес свой результат — финский форвард, оформив дубль, помог «Трактору» выйти вперед и одержать победу над «Сибирью».

Результативное звено «черно-белых» на турнире в Сочи Абрамов — Седлак — Тертышный в Челябинске «зажигало» уже не так ярко, но все равно произвело неплохое впечатление. Анвар Гатиятулин был вынужден тасовать состав. Абрамова ставили в первое сочетание, Тертышный из-за отсутствия Стася перешел к Капустину с Основиным, а Седлак и вовсе пропустил второй матч. На групповом этапе в игре с «Автомобилистом» появился оправившийся от травмы Томаш Гика, и зрители наконец-то увидели заготовленное трио Абрамов — Седлак — Гика. Оно сделало результат: Седлак забил свою вторую шайбу, поставив точку в матче против екатеринбуржцев. Что касается Тертышного, то и он не был в тени — именно его гол помог сравнять счет в первом противостоянии с «красно-белыми».

Но эксперименты проводились не только с использованием новых игроков. Сначала из «вышки» подняли Кирпичникова, Фатеева, Шолохова и Мыльникова. На второй матч вызвали в главную команду еще и Тридчикова, Лукина, Подкоротова, Шварева и Подскребалина. Молодые игроки, кроме Фатеева, ставшего ассистентом гола Алексеева в матче против «Локомотива», не смогли заявить о себе.

Самым же радостным моментом стало появление Эмиля Гарипова в составе — на первую игру против «Автомобилиста» он был заявлен бэкапом основного голкипера Романа Вилла, а в финале и вовсе занял место в воротах. Первый период решающего матча турнира новый вратарь провел «всухую», в следующие же две двадцатиминутки Гарипов совершил несколько спасений, но и это не помогло команде одержать победу в решающем сражении.

Кубок Губернатора выиграл «Автомобилист», оставив хозяев льда на втором месте. Несмотря на это, два игрока «черно-белых» получили личные трофеи турнира — Роман Вилл, как лучший вратарь и Лоуренс Пилут — лучший защитник.

Результат предсезонки челябинской команды получился следующим:

«Трактор» — «Авангард» (6:3)

«Трактор» — Олимпийская сборная России (4:0)

«Трактор» — «Автомобилист» (3:4ОТ)

«Трактор» — «СКА» (1:0)

«Трактор» — «Локомотив» (3:0)

«Трактор» — «Сибирь» (4:3)

«Трактор» — «Автомобилист» (3:2ОТ)

«Трактор» — «Автомобилист» (1:3)

Итого: 8 матчей, 6 побед (1 ОТ), 2 поражения (1 ОТ)

Напомним, в период межсезонья хоккейный клуб «Трактор» провел неплохую трансферную компанию — команду покинули 10 игроков, клуб пополнили 11 новобранцев. На первом предсезонном турнире в Сочи, «Трактор» завоевал трофей, одержав три победы из четырех. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги для «Трактора» начнется 3 сентября с домашнего матча против «Сибири».

Автор: София Поромова