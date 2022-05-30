В Финляндии на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором за золотые медали боролись сборные Канады и Финляндии. Финны в овертайме смогли вырвать победу со счетом 4:3. Чемпионом мира стал экс-вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора, сообщает издание «Чемпионат».
Лучшим игроком турнира был признан бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора, выигравший золото вместе со сборной Финляндии. Он же был признан и лучшим голкипером ЧМ-2022. В финальной игре голкипер отбил 19 бросков из 22. За время чемпионата Олкинуора провел восемь матчей, пропуская в среднем 1,11 шайбы и отражая 94,8% бросков. Также на его счету четыре сухих игры.
Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира. Финны четвертый раз в истории завоевали титул победителей мирового первенства.
Напомним, что экс-голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуору завоевал золото Олимпиады в составе Финляндии. Российские хоккеисты уступили Финляндии в финале со счетом 1:2 и стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня