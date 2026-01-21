Экс-тренер «Трактора» Бенуа Гру возглавил швейцарский хоккейный клуб «Цуг»

Канадский специалист подписал контракт с командой до конца сезона‑2025/2026

Бывший главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру подписал контракт со швейцарской командой «Цуг». Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ХК «Цуг».

Сегодня, 21 января, ХК «Цуг» объявил об отставке главного тренера команды Михаэля Линигера в связи с неудовлетворительными результатами. Команда проиграла последние девять матчей в национальной лиге Швейцарии и Лиге чемпионов.

«В непростой ситуации, в которой оказался „Цуг“, Бенуа Гру согласился возглавить команду в качестве главного тренера до конца сезона», — говорится в сообщении.

57-летний канадец будет руководить командой до конца сезона. Его новая команда выступает в Швейцарской национальной лиге. В 1998 году команда впервые выиграла чемпионат страны. В 2021 году «Цуг» повторил этот успех. На текущий момент клуб занимает 9-е место в местном чемпионате.

Бенуа Гру недолго оставался без работы, а именно два месяца. В ноябре 2025 года канадский специалист заявил, что покидает Челябинск из-за того, что «физически и морально устал от работы». Напомним, что под его руководством ранее «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина и повторил свое лучшее достижение, завоевав серебряные медали чемпионата КХЛ.