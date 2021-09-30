Экс-наставник «Трактора» Андрей Назаров возглавит хоккейный клуб «Сочи»

Спустя три года специалист возвращается к тренерской работе

Сегодня, 30 сентября, федеральные СМИ, ссылаясь на авторитетные источники, сообщили о том, что воспитанник челябинской школы хоккея, экс-главный тренер «Трактора» Андрей Назаров на днях подпишет контракт с ХК «Сочи». В штабе клуба эту информацию пока не подтверждают.

47-летний специалист в течение трех лет оставался безработным. Последним клубом Андрея Назарова был «Нефтехимик», который он покинул в декабре 2018 года. Ранее колоритный тренер работал наставником в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», «Барысе» и СКА. Кроме того, он возглавлял национальные сборные Казахстана и Украины.

Хоккейный клуб «Сочи» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги стартовал неудачно — после 13 сыгранных матчей в активе южан лишь три победы и последнее место в турнирной таблице в Западной конференции. Руководство клуба накануне отправило в отставку главного тренера команды Евгения Ставровского.

По сообщениям федеральных СМИ, к ближайшему матчу ХК «Сочи» против минского «Динамо» команду будет готовить Андрей Назаров.

Напомним, что специалист возглавлял «Трактор» с 2007 по 2010 годы. При нем челябинцы трижды выходили в плей-офф, но выбывали из турнира в первом раунде.