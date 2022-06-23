Экс‑наставник ФК «Челябинск» Михаил Сальников признан лучшим тренером четвертой группы ФНЛ‑2

Специалист по ходу сезона трижды побеждал в номинации «Лучший тренер»

«Поздравляем тренера с заслуженной наградой и еще раз говорим ему спасибо за три призовых сезона, а также за неуемную энергию и бескомпромиссный характер»,

— отметили в челябинском клубе.