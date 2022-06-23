Президиум ФНЛ утвердил лауреатов первенства России по футболу среди клубов ФНЛ-2 сезона 2021/2022 года. В группе 4 лучшим тренером признан экс-наставник ФК «Челябинск» Михаил Сальников. В прошлом чемпионате «Челябинск» стал серебряным призером, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Михаил Валерьевич по ходу сезона трижды побеждал в номинации «Лучший тренер», в которой лауреатов выбирают руководители клубов.
«Поздравляем тренера с заслуженной наградой и еще раз говорим ему спасибо за три призовых сезона, а также за неуемную энергию и бескомпромиссный характер», — отметили в челябинском клубе.
Михаил Сальников возглавил ФК «Челябинск» в сезоне-2018/19, сменив на этом посту Руслана Узакова. Под руководством Михаила Валерьевича южноуральский клуб трижды финишировал в тройке призеров в первенстве ПФЛ и ФНЛ-2. В «ковидном» незавершенном сезоне наша команда стала второй.
В сезоне-2020/21 завоевала бронзовые медали, а в только что завершившемся чемпионате «Челябинск» вновь стал серебряным призером. В новом футбольном сезоне Михаил Валерьевич Сальников будет работать в команде ФНЛ, ФК «Велес».
Напомним, что Виктор Булатов стал новым главным тренером футбольного клуба «Челябинск». Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью в новой должности. Первое областное информагентство задало простые и одновременно сложные вопросы специалисту.
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