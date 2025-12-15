Экс-нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин включен в Зал славы отечественного хоккея

«Настоящий мастерюга», который «своей карьерой всем все доказал»

Легендарный снайпер Сергей Мозякин удостоен включения в Зал славы отечественного хоккея. Торжественная церемония состоялась в Москве перед стартом Кубка Первого канала.

Свидетельство форварду вручил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В своей речи он отметил неоценимый вклад Мозякина в развитие спорта.

«Это люди, которые составляют славу российского хоккея. Федерация хоккея приветствует всех, кто всю свою жизнь и любовь отдали хоккею», — подчеркнул Третьяк.

В представлении Мозякина назвали «настоящим мастерюгой», который «своей карьерой <...> всем все доказал: олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший снайпер в истории отечественного хоккея».

Сам хоккеист, завершивший профессиональную карьеру в 2021 году, вышел на сцену под овации зала. В своем эмоциональном выступлении Мозякин выразил признательность всем, кто сопровождал его на протяжении 35‑летнего пути.

«Горжусь тем, что я вошел в Зал славы. Значит, мои годы в хоккее не прошли зря. Хочу поблагодарить родителей, супругу, всех тренеров и отдельно — Геннадия Васильевича Халецкого, который стал для меня вторым отцом. Спасибо партнерам по сборной, „Атланту“, „Металлургу“, ЦСКА и ярославскому „Торпедо“. Ребята, без вас я бы не стоял на этой сцене», — сказал экс-нападающий.

Позже в своем телеграм-канале спортсмен добавил, что в детстве даже не мечтал о подобных достижениях, и пообещал посвятить себя поддержке нового поколения.

«Теперь наша очередь передавать свой опыт молодым талантам!» — написал Мозякин.

Вместе с легендой «Магнитки» в Зал славы отечественного хоккея вошли игроки Владимир Брежнев и Ирина Гашенникова, тренер Дмитрий Богинов, судья Михаил Галиновский. Премию за вклад в развитие хоккея получил врач Борис Сапроненков.