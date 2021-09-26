Экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» продал чемпионские медали за 545 тысяч рублей

Голкипер Александр Печурский совершил сделку на популярном сайте бесплатных объявлений

Воспитанник магнитогорской школы хоккея Александр Печурский, выступавший в течение трех сезонов за «Металлург», продал на сайте бесплатных объявлений две свои золотые медали на общую сумму 545 тысяч рублей. Речь идет о наградах за победы в составе юниорской сборной России на чемпионате мира 2007 года и в Кубке Гагарина-2014. Информация о совершенных сделках появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Журналисты федерального издания «Спорт-Экспресс», сопоставив факты продажи, пришли к мнению, что только один игрок в составе «Металлурга» имел в своем активе золотые медали за победы на юниорском чемпионате мира и Кубке Гагарина. И ссылаясь на свои источники, подтвердили, что экс-голкипер магнитогорского клуба испытывал серьезные финансовые проблемы.

Александр Печурский является воспитанником магнитогорский хоккейной школы «Металлург» и считался одним из перспективных игроков. Дебютировал в команде мастеров в 21-летнем возрасте, однако провел немного матчей за команду после прихода в клуб финского голкипера Ари Ахонена. В составе «Металлурга» вратарь сыграл 9 матчей после чего перешел в хабаровский «Амур», где отыграл два сезона. Последним клубом 31-летнего игрока был новокузнецкий «Металлург», в котором Печурский отыграл сезон-2020/2021.

Этим летом с экс-голкипером магнитогорского клуба произошла загадочная история. В июне в СМИ появилась информация о пропаже хоккеиста — в соцсетях опубликовали ориентировку по поискам Александра Печурского. Сообщалось, что предположительно он ушел из дома в период с 10 по 13 июня и в течение двух недель не выходил на связь. Практически сразу после начала масштабной розыскной кампании Александр Печурский нашелся — он сам дал о себе знать, позвоним родным и сообщив, что с ним все хорошо.