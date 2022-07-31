Экс-хоккеист челябинского «Трактора» Ник Бэйлен подписал контракт с «Кельнскими акулами»

Соглашение с немецким клубом рассчитано на один сезон

Хоккеист Ник Бэйлен, в минувшем сезоне защищавший цвета челябинского «Трактора», подписал контракт на один сезон с немецким клубом «Кельнские акулы». Американский защитник с белорусским паспортом получил в команде 7-й игровой номер, сообщается на официальном сайте клуба «Кельнские акулы».

«Я много разговаривал по телефону с тренером Уве Круппом в последние дни. Поэтому и подписать контракт было простым решением. Наш разговор был откровенным и честным — две самые ценные черты в наше время. Играть в этом прекрасном городе и клубе с такой впечатляющей историей захватывающе. Я рад приехать в Кельн через несколько дней, познакомиться с командой и помочь ей выиграть много матчей», — цитирует слова Ника Бэйлена официальный сайт клуба «Kölner Haie».

Высокую оценку профессиональным качествам Ника Бэйлена дал и наставник «Кельнских акул», один из самых известных и титулованных немецких хоккеистов Уве Крупп.

«Ник Бэйлен — атакующий защитник, который в течение нескольких лет демонстрировал свое мастерство в разных лигах Европы. Мы рады, что Ник выбрал нас и, как ожидается, присоединится к команде в первую неделю тренировок», — отмечает Уве Крупп.

Напомним, что 28 июля гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин подтвердил, что Ник Бэйлен покидает челябинский клуб, заявив, что контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон. При этом все права на хоккеиста в КХЛ остались за «Трактором» до конца сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне Ник Бэйлен провел 49 матчей за «черно-белых» и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков. В составе «Трактора» хоккеист дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата КХЛ. Отметим, что Ник Бэйлен в минувшем сезоне стал самым результативным иностранным игроком в истории ХК «Трактор», побив предыдущее достижение Дерона Куинта.