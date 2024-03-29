Экс главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин возглавит хоккейный клуб «Сибирь»

Челябинский специалист в ближайшее время подпишет контракт с командой из Новосибирска

Руководство хоккейного клуба «Сибирь» объявило о том, что достигло договоренности о подписании контракта с экс главным тренером челябинского «Трактора» Анваром Гатиятулиным. Штаб новосибирского клуба обсуждает со специалистом условия контракта, сообщается на сайте ХК «Сибирь».

«В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — говорится в сообщении на сайте ХК «Сибирь».

Ранее руководство новосибирского клуба объявило, что не станет продлевать контракт с тренерским штабом команды во главе с Сергеем Кривокрасовым. Он возглавил клуб в начале декабря после отставки Дэвида Немировски.

Главные успехи Анвара Гатиятулина в тренерской карьере связаны с челябинским «Трактором». Воспитанник клуба возглавлял «черно-белых» с 2015 по 2018 годы. Вместе с командой в сезоне-2017/2018 он завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

В 2020 году он вернулся в Челябинск после двух сезонов работы в питерском СКА и сборной России. В сезоне-2021/2022 Анвар Гатиятулин повторил бронзовый успех с «Трактором». В октябре 2023 года он покинул пост главного тренера челябинского клуба.