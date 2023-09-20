Сегодня, 20 сентября, руководство хоккейного клуба «Динамо» из Минска объявило о подписании контракта с воспитанником челябинского «Трактора» Вячеславом Основиным. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба ХК «Динамо».
Вячеслав Основин является воспитанником хоккейной школы «Трактора», занимался у тренера Сергея Кавунова. В сезоне 2011/12 дебютировал за «Белых медведей», а на следующий год за «Челмет». В чемпионате КХЛ он впервые сыграл 26 декабря 2012 года в матче против новокузнецкого «Металлурга». Также игрок играл за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».
В декабре 2019 форвард в результате обмена с казанцами вернулся в родной клуб. Вместе с «черно-белыми» он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022. В прошлом сезоне нападающий выступал за новосибирскую «Сибирь». Он провел 55 матчей, в которых набрал 22 (8+14) очков при показателе полезности −3. Всего в КХЛ Вячеслав Основин сыграл 532 матча с учетом плей-офф Кубка Гагарина и набрал в них 162 (87+75) очка при показателе полезности +14.
Добавим, что накануне хоккейный клуб «Трактор» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 1:2 в чемпионате КХЛ, не сумев взять реванш за поражение неделей ранее. Единственную шайбу у «черно-белых» забросил Семен Дер-Аргучинцев. Гости в середине второго периода сравняли счет, а под занавес встречи забросили победную шайбу. Впереди «черно-белых» ждет четырехматчевое гостевое турне по маршруту Сочи — Москва — Тольятти — Уфа.
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