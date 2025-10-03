Экс-форвард «Трактора» Максим Шабанов забросил первую шайбу в НХЛ (видео)

Челябинский хоккеист отличился в предсезонном матче за «Нью‑Йорк Айлендерс»

Челябинец Максим Шабанов открыл счет своим голам в НХЛ. Экс-форвард «Трактора» забросил шайбу за «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз». Он сравнял счет во втором периоде, однако его команда все же уступила соперникам со счетом 3:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российский хоккеист отличился на 24-й минуте игры. Максим Шабанов забил первый гол «островитян» в этой встрече, сравняв счет — 1:1. Максим реализовал быструю атаку гостей в численном большинстве, замкнув в касание отличную поперечную передачу Максима Цыплакова. Игра завершилась победой «Филадельфии» со счетом 4:3.

Напомним, что Максим Шабанов в прошлом сезоне был одним из лидеров челябинского «Трактора». В составе южноуральцев он стал лучшим бомбардиром и помог команде дойти до финала Кубка Гагарина, завоевав с «черно-белыми» серебряные медали чемпионата КХЛ.