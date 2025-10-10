Экс-форвард «Трактора» Максим Шабанов забил первый гол в НХЛ (видео)

Челябинский хоккеист в дебютном матче забросил шайбу в ворота «Питтсбурга»

Российский хоккеист Максим Шабанов открыл счет своим голам в НХЛ. Сегодня ночью, 10 октября, экс-форвард «Трактора» забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз». Однако она не помогла его команде одержать победу. «Нью-Йорк Айлендерс» уступил со счетом 3:4, а героем матча стал нападающий Евгений Малкин, набравший 3 (1+2) очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Максим Шабанов проводил свой первый матч в НХЛ. Дебют получился хорошим, челябинский хоккеист забросил шайбу в составе клуба «Нью-Йорк Айлендерс». Получив передачу от Симона Холмстрема, экс-форвард «Трактора» нанес точный бросок, сделав счет 3:3.

Вот только эта заброшенная шайба не помогла команде Максима Шабанова одержать победу. В третьем периоде «Питтсбург Пингвинз» забил четвертый гол, итоговый счет — 4:3. Отметим, что в составе победителей отличился воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи, набрав 3 очка по системе «гол + пас».

Напомним, что сезон-2025/2026 в НХЛ стартовал позавчера, 8 октября. К этому событию мы опубликовали список всех российских игроков, которые вошли в заявки команд перед стартом чемпионата. В североамериканской хоккейной лиге в этом сезоне представлены 57 россиян.



Видео: официальный сайт НХЛ (nhl.com)