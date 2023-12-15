Сегодня, 15 декабря, руководство хоккейного клуба «Нефтехимик» объявило о подписании контракта с экс-форвардом «Металлурга» Жаном‑Себастьяном Ди. Соглашение 29‑летнего канадца рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее магнитогорский «Металлург» отказался от услуг нападающего, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне игрок выступал в системе «Аризоны Койотс», выступая за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23 + 28) очко в сезоне-2022/23 и четыре игры в НХЛ без набранных очков. Всего в НХЛ Жан-Себастьян сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5 + 2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159 + 195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Форвард пришел в магнитогорскую команду в прошлом межсезонье. За 18 проведенных встреч в составе «Металлурга» на счету Жана-Себастьяна Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи.
Добавим, что ранее руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с форвардом Даниилом Вовченко. Соглашение между клубом и 27‑летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне нападающий выступал за «Северсталь», за которую провел 10 матчей и набрал два очка.
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