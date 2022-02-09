Екатерина Ефременкова из Челябинска выступит в двух видах программы по шорт‑треку на Олимпийских играх — 2022

Южноуральская спортсменка выйдет на старт дистанции 1000 м и женской эстафеты

Сегодня, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине состоятся квалификационные забеги в состязаниях по шорт-треку. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова выступит в двух видах программы — личном первенстве на дистанции 1000 метров, а также в женской эстафете 3000 метров.

Для Екатерины Ефременковой это уже вторая Олимпиада. Четыре года назад, в Пхенчхане, челябинке не удалось завоевать медаль. В Пекине в коротком спринте ее также ждала неудача: наша спортсменка не смогла преодолеть предварительный раунд соревнований. Однако надо учесть, что любимыми дистанциями Ефременковой являются 1000 и 1500 метров, а не «пятисотка».

Сегодня южноуральской спортсменке предстоит дважды выходить на лед олимпийского дворца спорта в Пекине. В 16:45 по челябинскому времени стартуют предварительные забеги женщин на дистанции 1000 метров, а в 17:45 — полуфиналы эстафеты на 3000 метров.