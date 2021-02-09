Дзюдоисты Челябинской области выиграли три медали на соревнованиях в Екатеринбурге

В активе южноуральцев — золотая и две бронзовые награды

Три медали выиграли дзюдоисты из Челябинской области на соревнованиях в Екатеринбурге. Награды достались спортсменам на традиционных состязаниях юниоров и юниорок до 23 лет памяти героя-разведчика Н. И. Кузнецова.



В соревнованиях участвовали 299 спортсменов из 23 регионов страны. В Екатеринбурге южноуральцы добыли две золотые и одну бронзовую медали. Победительницей в весе до 78 килограммов стала Дина Гизатулина. Третье место в категории до 90 килограммов — на счету Дениса Коротаева, а Тимурлан Узденов стал обладателем бронзовой медали в весе до 66 килограммов.

«Соревнования были отборочными на молодежное первенство России по дзюдо. Путевки на первенство страны получили только победители турнира»,— отметили представители центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

Напомним, накануне Дина Гизатулина стала победительницей 20-го Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо. На этих же соревнованиях Денис Коротаев стал вторым. Всего в активе сборной Челябинской области 12 медалей, три из которых — золотые. По итогам турнира южноуральцы заняли первое общекомандное место, а кубок в 20-й раз в истории остался на Южном Урале.