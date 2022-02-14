Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Екатеринбурге

В активе южноуральской команды две золотых, серебряная и четыре бронзовых награды

В Екатеринбурге завершился представительный всероссийской турнир по дзюдо, посвященный памяти легендарного героя-разведчика Николая Кузнецова. Успешно в соревнованиях выступила сборная Челябинской области, завоевавшая семь медалей, в том числе две золотые, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А.Е. Миллера.

Победителями традиционных состязаний среди юниоров и юниорок до 23 лет стали челябинец Артем Артемьев (100 кг), выполнивший норматив мастера спорта России, и Дина Гизатулина из Кунашака (70 кг). Второе место заняла Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Бронзу добыли Егор Малкин (90 кг), Денис Коротаев (100 кг), Данис Исмагилов из Магнитогорска (свыше 100 кг) и Елена Шманина из Трехгорного (48 кг).

Ученик заслуженного тренера России Андрея Вострикова Артем Артемьев одержал на екатеринбургском татами четыре победы. Взяв верх над Андреем Барышевским из Архангельской области, Романом Назаровым из Санкт-Петербурга, москвичом Иосифом Симиным и Азаматом Тотровым из Осетии.

Чемпионка России, бронзовый призер командного чемпионата Европы — 2021 Дина Гизатулина провела три успешных поединка. Воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова одолела Валентину Славнову из Пермского края, Наталью Тарасову из Ульяновской области и Фирузу Азамову из Перми. Также на пятых строках итогового протокола оказались магнитогорец Михаил Блинов (60 кг) и Владислав Спиридонов из Аргаяша (оба — 60 кг).

Во Всероссийских соревнованиях памяти Н.И. Кузнецова, которые были отборочными на апрельское первенство страны состязаний среди юниоров и юниорок до 23 лет в Тюмени, участвовали 317 спортсменов и спортсменок из 31 региона.