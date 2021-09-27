Дзюдоисты Челябинской области завоевали четыре медали на чемпионате России

В активе южноуральцев одна золотая и три бронзовые награды

В Майкопе завершился чемпионат России по дзюдо, по итогам которого южноуральские спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства. Победителем турнира стала Дина Гизатулина, бронзовые награды у Ирины Зуевой, Таисии Киреевой и Рената Саидова. Кроме того, пять наших земляков стали победителями командного турнира в составе сборной УрФО, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.

Чемпионкой России в личном первенстве стала 21-летняя ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова и Александра Галактионова Дина Гизатулина из Кунашака (78 кг). Бронзовые медали завоевали ровесница и также дебютантка чемпионата страны Ирина Зуева (57 кг), Таисия Киреева (70 кг) и Ренат Саидов (свыше 100 кг). Все трое представляют челябинскую СШОР имени Григория Веричева.

Еще двое челябинцев — Ахмед Богатырев (66 кг) и Виктория Васильченко (52 кг) — уступили в схватках за бронзу и оказались на пятом месте. Подопечные Андрея Вострикова представляют СШОР «Юность-Метар».

В официальном командном зачете сборная УрФО оказалась второй среди мужчин и первой среди женщин. А среди регионов второе место заняла женская команда Челябинской области.

В последний день соревнований состоялся также командный чемпионат страны, в котором за победу сражались девять сборных федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная Уральского федерального округа одержала три победы в состязаниях по системе «стенка на стенку» над соперниками из Дальневосточного (со счетом 8:0) и Сибирского федеральных округов (8:1), а в финале одолела москвичей (8:2). Бронзовые медали получили сборные Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга.

В составе сборной УрФО золотые медали командного чемпионата России завоевали пять южноуральцев: Дина Гизатулина (70 кг), Виктория Васильченко (52 кг), Ирина Зуева (57 кг), Юлия Крутихина (63 кг) и Ахмед Богатырев (66 кг).

Судейский корпус Челябинской области на личном и командном чемпионатах России представлял судья олимпийской категории Александр Перевозников.