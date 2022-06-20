Дзюдоисты Челябинской области стали призерами турнира в Санкт-Петербурге

Южноуральцы завоевали медали на Кубке Анатолия Рахлина

В Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» завершился турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина. Четыре южноуральских спортсмена стали призерами соревнований, сообщает министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

В состязаниях участвовали более 1000 спортсменов из 55 регионов России, а также Абхазии, Беларуси, Грузии, ДНР, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Сербии. За награды бились юниоры 2008—2009 и 2005—2007 годов рождения.

Челябинка Ева Огнивова из СШОР «Локомотив» взяла первое место в весовой категории до 70 кг. Уроженец Аргаяша Дмитрий Иргалин завоевал серебро в весе 90 кг. С бронзовыми медалями домой возвращаются Алина Башарова из Кунашака (40 кг) и Никита Крутиков (55 кг).

Победителей и призеров турнира наградили министр спорта России Олег Матыцин, олимпийские чемпионы Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, а также обладатель бронзовой медали Олимпиады Иван Нифонтов.

Автор: Алексей Борякин