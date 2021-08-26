В городе Салавате (Республика Башкортостан) завершился чемпионат России среди ветеранов по дзюдо, на котором успешно выступили южноуральские спортсмены. В их активе четыре медали, в том числе две золотые, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.
В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов. Наш регион представили четыре мастера дзюдо. Всем им удалось стать призерами турнира. Так, золото завоевали челябинец Сергей Березуев (М5, 81 кг) и Олег Кленов из Снежинска (М5, 100 кг). Серебро добыл Марат Фазлиахметов из Копейска (М4, 66 кг). Бронзу получил Кирилл Пасешник из Челябинска (М5, 81 кг). Награды разыгрывались в семи возрастных категориях.
Сергей Березуев взял верх над москвичом Владимиром Жидяевым, Александром Тихоновым из Крыма и своим земляком Кириллом Пасешником, а в финале вновь оказался сильнее Владимира Жидяева.
Олег Кленов одолел Сергея Ветрова из Башкортостана, дагестанца Абдурашида Багавдинова, Леонида Соколенко из Санкт-Петербурга и в решающем поединке — хозяина татами Ветрова. Марат Фазлиахметов победил Игоря Потехина из Хакасии и Дмитрия Карелина из Ульяновска, но уступил золото Альберту Хасанову из Пермского края.
Подготовку к соревнованиям южноуральские дзюдоисты-ветераны проходили на базе регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Миллера.
Автор: Степан Тимощук
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